Un salvadanaio che accompagna i bambini fino ai 18 anni | cos' è il Fondo previdenza giovani

Un piccolo gruzzolo che cresce insieme ai bambini, alimentato da familiari e Stato, e pronto a sostenere studio, formazione o prime iniziative professionali al compimento dei 18 anni. È l’idea che anima il nuovo “Fondo di previdenza per i giovani”, al centro di una doppia proposta politica destinata a riaccendere il dibattito sulla previdenza integrativa. L’Inps sarebbe il gestore dello strumento, che potrebbe essere operativo già dal 1° gennaio, e che nelle intenzioni dei proponenti punta a diffondere la cultura del risparmio previdenziale sin dalla nascita. Le due proposte in Parlamento. L’iniziativa prende forma in un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio, affiancato da una proposta di Azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

