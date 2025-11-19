Un posto al sole | il padre di Gianluca lo accoglie a casa sua e lui accetta

Sabbiese incontra una ragazza che gli fornisce una pista che potrebbe aiutarlo, ma il dubbio sulla sua sincerità è troppo grosso. Nel frattempo il questore toglie l’inchiesta a Damiano, che ovviamente decide di continuare a indagare per conto suo. Guido e Mariella sono sempre più vicini, nonostante le intromissioni di Bice. Ad aiutare Gianluca, cacciato di casa, ci pensa il padre. Che, coincidenza, gli propone di andare a vivere a casa sua. E il ragazzo stranamente accetta, già miracolato sulla via della liberazione dall’alcool. E tutti sembrano averlo già perdonato. E’ chiaro dai primi istanti però che questa convivenza porterà più litigi che unione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: il padre di Gianluca lo accoglie a casa sua e lui accetta

