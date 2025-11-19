Un pianoforte per Alessandro Gara di solidarietà Tutta l’Italia si mobilita

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 19 novembre 2025 – È partito tutto da Castiglion Fiorentino, da un’idea della regista fiorentina Cinzia Th Torrini e del sindaco Mario Agnelli, di aprire una raccolta fondi per regalare un pianoforte al piccolo Alessandro Gervasi, il bambino prodigio di 7 anni dotato di orecchio assoluto e già protagonista di un percorso artistico sorprendente. Da allora è esplosa una gara di solidarietà nazionale tra donazioni al crowfunding ( www.eppela.comprojects12345?????) e di pianoforti. Sindaco, si aspettava questa risposta? “Diciamo che un po’ me l’aspettavo, ma un po’ è andata oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un pianoforte per Alessandro. Gara di solidarietà. Tutta l’Italia si mobilita

