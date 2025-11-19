Un piano per fermare Meloni? Garofani parla dopo lo scontro tra FdI e il Colle | Chiacchiere tra amici Il ruolo della premier

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Era una chiacchierata tra amici". Nessun complotto assicura al Corriere della Sera Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella che secondo 'La Verità' avrebbe pronunciato parole incaute su un presunto piano del Quirinale per fermare Giorgia Meloni. Cosa avrebbe detto. 🔗 Leggi su Today.it

