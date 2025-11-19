Un percorso per tutti alla scoperta del Medioevo a Bologna

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 30 Novembre alle ore 15.15 Bologna Medievale con Elisabeth Mantovani. .Visiteremo Piazza Maggiore e i suoi Palazzi; la basilica di San Petronio, importante baluardo del potere comunale in città e ultima chiesa gotica in Italia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un percorso per tutti alla scoperta del Medioevo a Bologna - Visiteremo Piazza Maggiore e i suoi Palazzi; la basilica di San ... bolognatoday.it scrive

Un percorso alla scoperta sito archeologico di Poggio la Croce - Il territorio di San Casciano Val di Pesa (Firenze) si arricchisce di un percorso archeologico e un itinerario naturalistico inedito volto al recupero, al restauro e alla valorizzazione di un sito ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Percorso Tutti Scoperta Medioevo