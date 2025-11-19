Un partito islamico in Italia è un pericolo

Caro Feltri, sono il ragazzo che qualche settimana fa Le aveva scritto riguardo alla situazione di degrado e insicurezza che vivo ogni giorno andando all'università di Brescia. Torno a scriverLe perché, leggendo «Il Giornale» di domenica, mi sono imbattuto, con una certa inquietudine, nella notizia della nascita di una lista islamica (MuRo27) che correrà alle comunali di Roma nel 2027, insieme agli ex sindaci, Marino e Raggi. Ho la sensazione che in Italia, così come nel resto del mondo, si stia sottovalutando la crescente influenza di correnti politiche islamiche che stanno entrando sempre più spesso nelle istituzioni democratiche (come dimostra l'elezione di Mamdani a New York). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

