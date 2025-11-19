Un partito islamico in Italia è un pericolo
Caro Feltri, sono il ragazzo che qualche settimana fa Le aveva scritto riguardo alla situazione di degrado e insicurezza che vivo ogni giorno andando all'università di Brescia. Torno a scriverLe perché, leggendo «Il Giornale» di domenica, mi sono imbattuto, con una certa inquietudine, nella notizia della nascita di una lista islamica (MuRo27) che correrà alle comunali di Roma nel 2027, insieme agli ex sindaci, Marino e Raggi. Ho la sensazione che in Italia, così come nel resto del mondo, si stia sottovalutando la crescente influenza di correnti politiche islamiche che stanno entrando sempre più spesso nelle istituzioni democratiche (come dimostra l'elezione di Mamdani a New York). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Un partito islamico per Roma, a Milano ancora violenza su un giovane. Mentre in Congo a decine muoiono per estrarre cobalto, ma quelli del green deal fanno finta di non sapere… - facebook.com Vai su Facebook
Musulmani al voto, il partito islamico parte alla conquista dell'Italia #18novembre #iltempoquotidiano iltempo.it/politica/2025/… Vai su X
Un partito islamico in Italia è un pericolo - Le violenze domestiche, i matrimoni combinati, le imposizioni religiose non sono casi isolati, le cellule jihadiste smantellate in Italia non sono problemi sociali. Come scrive ilgiornale.it
Musulmani al voto, il partito islamico parte alla conquista dell'Italia - Non c'è un solo partito islamico che sta nascendo in Italia. Segnala iltempo.it
Il partito islamico "marcia" su Roma e punta alle elezioni comunali - La nascita di un partito islamico non è un’invenzione o un pensiero islamofobo. Lo riporta iltempo.it