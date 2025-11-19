Un orso investito e due cervi uccisi sulle strade del Trentino

È sbucato all’improvviso dal ciglio della strada, con l’impatto che è stato tanto violento quanto inevitabile: è quanto successo nel corso della serata di ieri, martedì 18 novembre, quando un orso è stato investito da un veicolo in transito lungo la SS421, al chilometro 8, nel comune di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

DIFFAMAZIONE SUL CASO DELL’ORSO INVESTITO: LA PROCURA INSISTE PER L’ARCHIVIAZIONE Diffamazione sul caso dell’orso investito, la Procura insiste per l’archiviazione: “Impossibile identificare gli autori degli insulti” A più di due anni dall’investi - facebook.com Vai su Facebook

Orso investito da un'auto sulla statale: illeso il conducente, dopo l'impatto il plantigrado si è allontanato nel bosco - Stava salendo lungo la Strada Statale 421, quella che collega la Val di Non al lago di Garda, quando - Lo riporta ildolomiti.it

Un altro orso investito da un auto in Trentino: i corridoi faunistici sono una necessità (non un optional) - Ci risiamo, un altro incidente si è verificato sulle strade del Trentino e, ancora una volta, ha coinvolto un esemplare di orso. Si legge su greenme.it

Ancora un orso ucciso in Trentino: questa volta è un cucciolo investito da un’auto - Un altro incidente ai danni di un cucciolo di orso: è di questi giorni la notizia che, in Trentino, un’auto avrebbe investito e ucciso un orsetto all’altezza della rotatoria nella zona di Castel ... greenme.it scrive