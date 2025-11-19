Anche il mondo politico locale si mobilita per scongiurare la chiusura di due cucine scolastiche, decisa dal Comune per contenere i costi della refezione collettiva. I consiglieri comunali di opposizione Gianfranco Ginelli (Pd) e Gina Falbo (Insieme per San Donato) hanno presentato un ordine del giorno, da discutere in Consiglio comunale, per chiedere all’esecutivo del sindaco Francesco Squeri di tornare sui propri passi rispetto all’annunciata chiusura dei centri cottura della primaria King e della materna Rodari. I due plessi si ritroveranno orfani delle rispettive cucine da gennaio; i pasti per alunni e personale preparati in due scuole vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un ordine del giorno per chiedere alla Giunta di fare dietrofront