V ietato annoiarsi. Nonostante le temperature in calo e il grigiore del cielo, il guardaroba di stagione non si arrende alla prevedibilità. Al contrario, saranno proprio item ricercati e look originali a regalare una ventata d’aria fresca alla quotidianità. A partire dal cappotto leopardato donna. Eleganza avvolgente: i cappotti che definiscono l’inverno 2025 X Nell ‘Inverno 2025, infatti, il capospalla dal pattern animalier torna protagonista. Pronto a sostituire i maxi coat total black, rigorosi e oversize, così come le declinazioni a spina di pesce nei toni del grigio. La parola d’ordine, dunque, è divertirsi, dando libero sfogo alla fantasia, senza paura di osare troppo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un nuovo brivido felino attraversa il guardaroba dell'Inverno 2025. Per outfit grintosi e ricercati che si fanno notare