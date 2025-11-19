un mazzo di rose rosse alla tomba dei partigiani

Albertina Soliani, presidente dell’ Istituto Cervi, apre l’assemblea pubblica dei soci per il rinnovo delle cariche del Cervi, (sospese l’11 giugno). Dopo 10 anni di presidenza, nel momento in cui si appresta a lasciare, dichiara: "Il cambio è naturale e importante". Rimarrà legata al Cervi come presidente della Rete dei Paesaggi di Memoria (di cui il Cervi è socio fondatore) e come presidente, da lunedì 17 novembre, per l’Italia di Rete Unita, sezione italiana dell’associazione del Brasile (il Cervi è socio fondatore), che comprende municipalità, università e associazioni, focalizzate su salute pubblica globale, ambiente, clima e democrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

