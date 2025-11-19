Un fulmine manda fuori uso l' illuminazione pubblica | Funziona solo il 30% dell' impianto

Nelle scorse settimane a Poggio Renatico un fulmine ha colpito la linea elettrica, mandando fuori uso l'illuminazione di via Eroi di Cefalonia e in parte di via Fonda. Il malfunzionamento - come ha ricordato il Comune - è stato creato inizialmente dal danneggiamento del differenziale di sicurezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

