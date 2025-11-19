Un fulmine manda fuori uso l' illuminazione pubblica | Funziona solo il 30% dell' impianto
Nelle scorse settimane a Poggio Renatico un fulmine ha colpito la linea elettrica, mandando fuori uso l'illuminazione di via Eroi di Cefalonia e in parte di via Fonda. Il malfunzionamento - come ha ricordato il Comune - è stato creato inizialmente dal danneggiamento del differenziale di sicurezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una domenica caratterizzata dalla pioggia e dal vento che hanno imperversato su tutta la Puglia. Un fulmine ha colpito una palazzina mandando in corto i contatori - facebook.com Vai su Facebook
Colpito da un fulmine. Postamat fuori uso - Come si vede anche le Poste italiane di San Gimignano vanno in tilt per fortuna ... Da lanazione.it