Un emendamento per i ristori ai soci dell' ex Popolare di Bari | Ora i parlamentari pugliesi lo sostengano
Un emendamento per consentire agli azionisti della ex Popolare di Bari di accedere ai ristori: l'iniziativa, promossa dalla Lega in occasione della Legge di Bilancio 2026, è stata presentata questa mattina in occasione di un incontro con il senatore della Lega, Roberto Marti, e l'associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un emendamento di Fratelli d’Italia consentirebbe di sanare le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche del 31 marzo 2003 - facebook.com Vai su Facebook
Azionisti BpB, 'Parlamento sostenga emendamento per ristori' - "E' stato fatto un lavoro legislativo complesso e tecnicamente perfetto in occasione della legge di Bilancio 2026. Scrive ansa.it
Ristoro ai soci dell’ex Banca Popolare di Bari, l’appello di Carrieri ai parlamentari pugliesi: “Sostenere emendamento” - Inizia così la nota di Giuseppe Carrieri (Presidente AssoAzionisti BPB), associazione che da quasi 6 anni dà voce agli azionisti e combatte la battaglia per i ristori ai soci della ex Popolare di Bari ... Lo riporta msn.com
Incendi, emendamento c.destra a variazione bilancio per ristori - Il consigliere regionale di Alleanza Sardegna Stefano Schirru annuncia la presentazione di un emendamento alla variazione di bilancio, volto a risarcire e supportare economicamente gli operatori ... Si legge su ansa.it