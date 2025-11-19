Un dottorato per il presidente della Repubblica di Timor Est l' omaggio dell' Università a José Ramos-Horta

Un omaggio speciale per una figura internazionale di spicco. L'Università di Messina questa mattina ha conferito il dottorato honoris causa a José Ramos-Horta, presidente della Repubblica Democratica di Timor Est nonché premio Nobel per la Pace. Una cerimonia che si è svolta nell'aula magna del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

