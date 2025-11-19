Un documento svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin | mezzo milione torna indietro

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fascicolo contabile svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin: 12,3 milioni pagati alla sua società e un curioso ritorno di 500mila dollari al team. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Documento Svela Vero Stipendio