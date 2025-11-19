Un documento svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin | mezzo milione torna indietro
Un fascicolo contabile svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin: 12,3 milioni pagati alla sua società e un curioso ritorno di 500mila dollari al team. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Khara svela parte della prima bozza di sceneggiatura di The End of Evangelion Il documento inedito mostra una versione embrionale del finale del film, accompagnata da un commento di Hideaki Anno. #HideakiAnno #Khara #NeonGenesisEvangelion #Reb Vai su Facebook