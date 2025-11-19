Designato il direttore di gara che ha già arbitrato il 5-1 del 2023 e la finale di Supercoppa. È nato a Milano ma è cresciuto a Seregno. Il sindaco: "Un posto di milanisti o interisti? Alla pari. E vi racconto di quella volta che Paleari.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un derby alla milanese: anche l'arbitro è nato in città. Chi è Sozza e perché è già nella storia