Un classico del noir al centro del Gruppo di Lettura in Giallo

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle 17:30, la Sala Capone del Palazzo della Cultura ospiterà un nuovo appuntamento del Gruppo di Lettura in Giallo, dedicato a uno dei capisaldi della narrativa noir italiana: Venere privata di Giorgio Scerbanenco.Pubblicato nel 1966, il romanzo segna l’esordio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Classico Noir Centro Gruppo