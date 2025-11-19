Un classico del noir al centro del Gruppo di Lettura in Giallo
Venerdì 21 novembre, alle 17:30, la Sala Capone del Palazzo della Cultura ospiterà un nuovo appuntamento del Gruppo di Lettura in Giallo, dedicato a uno dei capisaldi della narrativa noir italiana: Venere privata di Giorgio Scerbanenco.Pubblicato nel 1966, il romanzo segna l’esordio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
