Ultimo giorno di lavoro per Cesiano Bucci il dottore delle vaccinazioni a Lanciano
Ultimo giorno di lavoro alla Asl per Cesiano Bucci, "il dottore delle vaccinazioni" a Lanciano dove stato punto di riferimento per migliaia di bambini e di famiglie. Un percorso professionale lungo il suo, che lo ha reso un personaggio, apprezzato dai colleghi e dall’intera comunità per la sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
