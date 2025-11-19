Ultimo giorno di lavoro per Cesiano Bucci il dottore delle vaccinazioni a Lanciano

Ultimo giorno di lavoro alla Asl per Cesiano Bucci, "il dottore delle vaccinazioni" a Lanciano dove stato punto di riferimento per migliaia di bambini e di famiglie. Un percorso professionale lungo il suo, che lo ha reso un personaggio, apprezzato dai colleghi e dall’intera comunità per la sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it