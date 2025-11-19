Ultimissime Juve LIVE | Kelly torna in gruppo in vista della Fiorentina Un ex bianconero in orbita Milan di Allegri

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kelly è tornato in gruppo: Spalletti recupera il difensore inglese per Fiorentina Juve. Le sue condizioni dopo l’allenamento odierno alla Continassa - Le condizioni dopo l’allenamento di oggi alla Continassa La notizia che Luciano Spalletti aspettava è finalmente a ... juventusnews24.com scrive

Infortunati Juve, buone notizie per Kelly: è tornato in gruppo! Mentre Vlahovic e Cabal…Ultimissime a tre giorni dalla Fiorentina - Le novità anche su Vlahovic e Cabal La marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato regala il primo, fondament ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, continua l’emergenza in difesa: Dopo il recupero di Kelly arriva lo stop per Rugani - Arrivano sia buone che cattive notizie dalla Continassa, dove Luciano Spalletti sta preparando il match di sabato contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Scrive gonfialarete.com