Ultimissime Inter LIVE | allarme Dumfries il dubbio di Chivu a centrocampo per il derby nerazzurre fuori dall’Europa Cup
Inter Women Hacken 0-0, pareggio amarissimo per le nerazzurre: l'avventura in Women's Europa Cup si conclude agli ottavi! Ecco com'è andata.
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Kairat Vai su X
FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Napoli-Inter, le ultimissime di formazione e le parole di Chiuv in conferenza stampa. ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, allarme Calhanoglu prima del derby: i tempi di recupero - Infortunio Calhanoglu, ecco cosa filtra sulle condizioni del centrocampista dell'Inter: tutti i dettagli sul tema. Si legge su calciomercato.it
L'Inter paga dazio alla sosta: infortunio con l’Olanda per Dumfries, le prospettive di recupero per il derby - Lituania: è già rientrato a Milano, ora tocca allo staff dell'Inter recuperarlo per il derby col Milan ... Secondo sport.virgilio.it
Inter in allarme per Denzel Dumfries: lascia la nazionale per infortunio. È in dubbio per il derby del 23 novembre - Problemi per Denzel Dumfries, costretto a lasciare la nazionale per un infortunio ancora non meglio specificato ... Scrive eurosport.it