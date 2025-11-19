Per l’Udinese Calcio, il presidente Franco Soldati e il vice Stefano Campoccia, che è anche consigliere federale della Figc, è stato chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine avrà luogo il prossimo 24 febbraio. La vicenda giudiziaria rientra nel caso plusvalenze, che coinvolge l’ex giocatore dei friulani Rolando Mandragora e la trattativa con la Juventus. Udinese, Soldati e Campoccia davanti al giudice. Il presidente della società friulana Franco Soldati ed il suo vice Stefano Campoccia dovranno rispondere delle accuse di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Udinese, chiesto il rinvio a giudizio per il caso Mandragora