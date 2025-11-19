Udienza Generale 19 novembre 2025 Papa Leone XIV | appello per una conversione ecologica radicale

Riflettendo sul rapporto tra la Resurrezione e le sfide del mondo contemporaneo, papa Leone XIV all’Udienza Generale ha posto l’esigenza di puntare all’ecologia integrale. La consueta Udienza Generale del mercoledì si è svolta oggi 19 novembre a piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha ripreso il ciclo di catechesi di questo anno giubilare della speranza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

udienza generale 19 novembre 2025 papa leone xiv appello per una conversione ecologica radicale

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale 19 novembre 2025, Papa Leone XIV: appello per una conversione ecologica radicale

