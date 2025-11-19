Udienza Generale 19 novembre 2025 Papa Leone XIV | appello per una conversione ecologica radicale
Riflettendo sul rapporto tra la Resurrezione e le sfide del mondo contemporaneo, papa Leone XIV all’Udienza Generale ha posto l’esigenza di puntare all’ecologia integrale. La consueta Udienza Generale del mercoledì si è svolta oggi 19 novembre a piazza San Pietro. Papa Leone XIV ha ripreso il ciclo di catechesi di questo anno giubilare della speranza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++ #PapaLeoneXIV: sfide non si affrontano da soli, lacrime un dono quando liberano nostro sguardo. #Papa durante l' #udienza generale in Piazza #SanPietro ha incentrato la sua meditazione sul tema 'La Risurrezione di Cristo e le sfide del mondo attu Vai su X
#PapaLeoneXIV Migliaia di persone in Piazza #SanPietro per l'udienza generale. Il #Papa a bordo della #papamobile ha salutato i tanti fedeli provenienti da tutto il mondo, si è fermato per benedire e dare una carezza ai bambini, ha anche preso al volo un - facebook.com Vai su Facebook
Udienza generale del Papa 19 novembre 2025: tutte le info su divieti di sosta e strade chiuse - Per l’occasione sarà adottata una disciplina provvisoria della circolazione stradale che prevede l’istituzio ... Lo riporta msn.com
Udienza Generale, Leone XIV: “La conversione ecologica modifica la storia” - Nel corso dell’udienza generale, il Santo Padre ha ripreso il ciclo di catechesi dell’Anno Giubilare dedicato al tema della speranza cristiana, concentrando la sua riflessione sul rapporto tra Risurre ... Come scrive interris.it
Udienza Papa Leone XIV: “ancora cristiani uccisi e perseguitati”/ “Bulimia da social chiude, Gesù ci riapre” - Udienza Generale di Papa Leone XIV su Cristo come speranza sempre: “attenti alla bulimia da connessioni”. ilsussidiario.net scrive