UcrainaPapa | serve il cessate il fuoco
23.00 "Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara": così Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse giusta la pace con la cessione di territori. "Il problema è che se non c'è un cessate il fuoco, se non arrivano a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema,purtroppo tutti i giorni stanno morendo le persone.Bisogna insistere per la pace,cominciando con il cessate il fuoco e poi dialogare", ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Il Papa, in Ucraina serve cessate il fuoco, poi dialogo - "Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara": così Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se f ... Da msn.com
Zelensky da Erdogan con Witkoff, Mosca per ora si sfila. Il Papa: 'Serve il cessate il fuoco' - Dopo il tour che lo ha portato ad Atene, Parigi e Madrid, Volodymyr Zelensky arriva in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, con il ... Lo riporta ansa.it
Zelensky, serve il cessate il fuoco, noi pronti a parlare - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Scrive ansa.it