UcrainaPapa | serve il cessate il fuoco

23.00 "Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara": così Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse giusta la pace con la cessione di territori. "Il problema è che se non c'è un cessate il fuoco, se non arrivano a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema,purtroppo tutti i giorni stanno morendo le persone.Bisogna insistere per la pace,cominciando con il cessate il fuoco e poi dialogare", ha aggiunto il Papa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it