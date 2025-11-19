Ucraina Zelensky vola in Turchia per rilanciare i negoziati | oggi il vertice senza Mosca

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Ucraina è alla ricerca di una nuova spinta diplomatica per far ripartire i colloqui con Mosca, mentre la guerra entra in una fase critica e s'intensificano i bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. E' proprio di ieri l'annuncio di Kiev di aver utilizzato missili Atacms per colpire la Russia.  Intanto, alla vigilia del viaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

ucraina zelensky vola turchiaUcraina, Zelensky vola in Turchia per rilanciare i negoziati: oggi il vertice senza Mosca - L’Ucraina è alla ricerca di una nuova spinta diplomatica per far ripartire i colloqui con Mosca, mentre la guerra entra in una fase critica ... Riporta adnkronos.com

ucraina zelensky vola turchiaUcraina, Zelensky vola in Turchia per accelerare la pace. L'uomo di Trump c'è, "niet" di Mosca: "Nessun nostro rappresentante" - Per "rilanciare" i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, Zelensky sarà domani in Turchia ... Si legge su affaritaliani.it

ucraina zelensky vola turchiaUcraina: Zelensky, 'domani incontrerò Erdogan in Turchia' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domani incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere delle ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Vola Turchia