Ucraina Zelensky vola in Turchia per rilanciare i negoziati | oggi il vertice senza Mosca
(Adnkronos) – L’Ucraina è alla ricerca di una nuova spinta diplomatica per far ripartire i colloqui con Mosca, mentre la guerra entra in una fase critica e s'intensificano i bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. E' proprio di ieri l'annuncio di Kiev di aver utilizzato missili Atacms per colpire la Russia. Intanto, alla vigilia del viaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
