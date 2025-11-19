Ucraina Zelensky in Turchia visita il mausoleo di Ataturk | le immagini da Ankara
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Turchia, dove ha incontrato Erdogan. Prima del vertice ad Ankara, Zelensky ha iniziato la sua visita rendendo omaggio alla memoria di Mustafa Kemal Atatürk, il primo presidente della Turchia, presso il mausoleo di Atatürk. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
