Ucraina Zelensky | Confidiamo nella forza della diplomazia turca
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ad Ankara, ha dichiarato che solo la cooperazione con la Turchia può garantire la sicurezza del Mar Nero. “Il coinvolgimento attivo della Turchia nella coalizione dei volenterosi, in particolare nella componente navale, è importante”, ha affermato Zelensky insieme al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Tutti comprendono l’importanza della sicurezza nel Mar Nero. Questo tipo di sicurezza può essere garantita solo insieme alla Turchia”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ucraina, “Politico”: Zelensky sotto pressione per licenziare Yermak dopo lo scandalo Energoatom Vai su X
Nove persone sono morte in un attacco aereo russo nell'ovest dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: "Confidiamo nella forza della diplomazia turca" - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ad Ankara, ha dichiarato che solo la cooperazione con la Turchia può garantire ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, Kiev, 25 vittime a Ternopil dopo raid russo. Anche 3 bambini. Ad Ankara Zelensky incontra Erdogan – La diretta - Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo su Ternopil è salito a 25 vittime, tra cui 3 bambini. Da msn.com
Erdogan riceve Zelensky “Pronti a discutere con la Russia proposte per il cessate il fuoco in Ucraina” - "La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia proposte che accelerino il cessate il fuoco"</em ... Come scrive msn.com