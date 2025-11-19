Ucraina Zelensky | Confidiamo nella forza della diplomazia turca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ad Ankara, ha dichiarato che solo la cooperazione con la Turchia può garantire la sicurezza del Mar Nero. “Il coinvolgimento attivo della Turchia nella coalizione dei volenterosi, in particolare nella componente navale, è importante”, ha affermato Zelensky insieme al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Tutti comprendono l’importanza della sicurezza nel Mar Nero. Questo tipo di sicurezza può essere garantita solo insieme alla Turchia”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

