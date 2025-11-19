Ucraina Spagna continua la guerra alla Russia e annuncia nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per € 817mln | 615 destinati alle armi e alla difesa aerea

I 615 milioni comprendono “l'invio di attrezzatura di difesa da 300 milioni di euro, 100 milioni di euro destinati al programma della Nato Purl e 215 milioni di euro attraverso lo strumento Safe” Spagna e Ucraina continuano la guerra alla Russia. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha infatti a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Spagna continua la guerra alla Russia e annuncia nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per € 817mln: 615 destinati alle armi e alla difesa aerea

News recenti che potrebbero piacerti

Felipe VI ribadisce a Zelensky il sostegno della Spagna all'Ucraina ? l.euronews.com/RyLI Vai su X

All'indomani della visita in Francia, Volodymyr #Zelensky, è arrivato a #Madrid, in #Spagna, dove incontrerà il premier spagnolo, Pedro #Sanchez, e il re #Felipe VI. #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Varsavia accusa: "Le tracce del sabotaggio portano in Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Varsavia accusa: 'Le tracce del sabotaggio portano in Russia'. Come scrive tg24.sky.it

Guerra ucraina, l’Italia invia generatori di corrente a Kiev: dubbi di Chigi sull’acquisto di armi Usa - E non solo con il dodicesimo pacchetto di armi che l’Italia sta per inviare a Kiev, ma anche con i generatori di corrente che Roma è pronta a fornire ... ilmessaggero.it scrive

Guerra Ucraina Russia, allarmi anti-aereo a Kiev. Mosca prosegue avanzata a Pokrovsk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, allarmi anti- tg24.sky.it scrive