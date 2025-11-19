Ucraina sotto attacco 19 morti a Ternopil feriti a Kharkiv | Polonia e Romania fanno decollare i caccia

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massiccio attacco russo la scorsa notte in Ucraina: almeno 19 morti e decine di feriti. Allerta nei Paesi vicini: Polonia e Romania fanno decollare i caccia per proteggere i confini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

