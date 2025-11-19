Ucraina sotto attacco 19 morti a Ternopil feriti a Kharkiv | Polonia e Romania fanno decollare i caccia

Massiccio attacco russo la scorsa notte in Ucraina: almeno 19 morti e decine di feriti. Allerta nei Paesi vicini: Polonia e Romania fanno decollare i caccia per proteggere i confini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Escalation. Mentre il fronte orientale ucraino resta sotto il continuo attacco russo, la Francia rafforza il sostegno all’Ucraina, fornendo aerei e sistemi di difesa @oss_romano Vai su X

Ucraina, Kiev sotto attacco russo: esplosioni in piena notte nel cuore della città - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina sotto attacco, 10 morti a Ternopil, feriti a Kharkiv: Polonia e Romania fanno decollare i caccia - Allerta nei Paesi vicini: Polonia e Romania fanno decollare i caccia per proteggere i confini. Si legge su fanpage.it

Ucraina sotto il fuoco russo. Raid al confine e la Polonia fa alzare i caccia - L'attacco russo della notte appena trascorsa oltre a Kharkiv, che prima della guerra era la città ... Segnala iltempo.it

Ucraina sotto attacco: allarme aereo nazionale, 9 morti a Leopoli - Un’allerta aerea ha interessato l’intero territorio ucraino, con le autorità che hanno invitato i cittadini a rifugiarsi nei bunker. Si legge su ilmetropolitano.it