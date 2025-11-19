Ucraina-Russia pressing Usa con piano di pace ma Mosca frena | l’analisi
(Adnkronos) – ''La Russia vuole procedere cautamente'' rispetto al piano di pace per l'Ucraina che invece gli Stati Uniti, tramite Axios, ''hanno voluto far trapelare'' anche per fare ''pressione su Mosca''. Ma, allo stesso tempo, la decisione russa di ''intensificare i raid'', l'ultimo quello massiccio su Ternopil nell'Ucraina occidentale, ''non è una negazione della volontà . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Tg2000, #19novembre 2025 - ore 14.55 #Meloni #Quirinale #Bignami #Polonia #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Leopoli #Witkoff #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Trump #IDF #Lecce #Cagliari #Assisi #CEI #Zuppi #CoppaDavis #PapaLeoneXIV #T Vai su X
Il Sole 24 ORE. . ? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-media-trump-e-russia-lavoro-piano-pace-28-punti-AHhAAhpD #Ucraina #guerra #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, pressing Usa con piano di pace ma Mosca frena: l'analisi - Stefanini: 'Il Cremlino vuole arrivare ai negoziati nelle migliori condizioni possibili, Europa e Nato sempre più marginali anche se riguarda loro sicurezza' ... Da adnkronos.com
Guerra Ucraina, piano pace di Usa e Russia in 28 punti. Mosca smentisce: "Nessuna novità" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, piano pace di Usa e Russia in 28 punti. Scrive tg24.sky.it
Ucraina, cosa trapela dell'accordo segreto Russia-Usa: "Modello Gaza" - "Ha rinviato il viaggio" l'inviato Usa Steve Witkoff, che secondo indiscrezioni fatte trapelare ieri da parte ucraina avrebbe dovuto ... Segnala iltempo.it