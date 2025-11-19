Ucraina-Russia per colloqui a Kiev Trump mobilita delegazione Pentagono | ecco perché

(Adnkronos) – Donald Trump ha mobilitato per colloqui a Kiev una delegazione di alto livello del Pentagono. Ne scrive il Wall Street Journal che cita fonti statunitensi di alto profilo e parla del nuovo tentativo della Casa Bianca di rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, innescato dall'avvio – più di tre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Ucraina, piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra? Ultime news di oggi Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #18novembre #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Trump #ONU #Witkoff #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #allertameteo #Politica #Bignami #maltempo #Assisi #CEI #COP30 #PapaLeoneXIV - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina-Russia, per colloqui a Kiev Trump mobilita delegazione Pentagono: ecco perché - La decisione della Casa Bianca di puntare su Driscoll e ufficiali di alto grado è dettata dalla convinzione che Mosca possa essere più aperta a negoziati mediati dai militari ... Come scrive msn.com

Guerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede ... Segnala tg24.sky.it

Il Cremlino riafferma la sua posizione sui negoziati di pace in Ucraina - Il Cremlino ribadisce la propria posizione sui negoziati di pace in Ucraina, nonostante le recenti indiscrezioni su un presunto piano segreto con gli Stati Uniti. Scrive notizie.it