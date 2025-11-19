Ucraina raid russo con droni e missili in risposta ad attacco di Kiev in Russia con gli Atacms Polonia e Romania provocano e alzano i caccia - VIDEO

La guerra in Ucraina continua, e l'ultima mossa l'ha fatta proprio Kiev, utilizzando i missili Atacms per attaccare in territorio russo. Una vera e propria provocazione, che ha indotto la Russia a rispondere. 9 i morti nell'attacco di Mosca Raid russo sull'Ucraina con droni e missili da croci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, raid russo con droni e missili in risposta ad attacco di Kiev in Russia con gli Atacms, Polonia e Romania provocano e alzano i caccia - VIDEO

