Ucraina piano Usa-Russia in 28 punti per fine guerra | no a Kiev nella Nato smilitarizzazione e cessione territori Mosca | Nessuna novità

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta, formulata sulla base del "piano di pace" per Gaza di Trump, consisterebbe in 4 punti: "Pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, sicurezza in Europa e future relazioni degli Stati Uniti con Russia e Ucraina". Confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Un piano segreto Usa-Ru. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, "piano Usa-Russia in 28 punti per fine guerra: no a Kiev nella Nato, smilitarizzazione e cessione territori", Mosca: "Nessuna novità"

