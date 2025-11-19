Ucraina | Mosca ' 65 droni di Kiev abbattuti nella notte sulle regioni russe'

Mosca, 19 nov. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 65 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e le acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che 16 droni sono stati abbattuti sulle acque del Mar Nero, 14 sul territorio della regione di Voronezh, 14 nella regione di Krasnodar, 11 nel Belgorod, 9 sulle acque del Mar d'Azov e 1 nella regione di Bryansk". 🔗 Leggi su Iltempo.it

