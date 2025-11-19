Ucraina massiccio attacco russo | la Polonia alza i caccia per proteggere i suoi confini e chiude due aeroporti

Varsavia ferma temporaneamente tutti i voli da Rzeszów e Lublino. La città di Kharkiv colpita dai droni nella notte, 32 feriti. Axios: «Gli Stati Uniti lavorano in segreto con Mosca a un nuovo piano di pace». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

