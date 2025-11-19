Ucraina massiccio attacco russo | la Polonia alza i caccia per proteggere i confini

Kharkiv colpita nella notte, 32 feriti. Axios: «Gli Stati Uniti lavorano in segreto con Mosca a un nuovo piano di pace». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

