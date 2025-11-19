Ucraina massiccio attacco russo | la Polonia alza i caccia per proteggere i confini

Kharkiv colpita nella notte, 32 feriti. Axios: «Gli Stati Uniti lavorano in segreto con Mosca a un nuovo piano di pace». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, massiccio attacco russo: la Polonia alza i caccia per proteggere i confini

Ennesima notte di attacchi russi, allarme aereo in tutta l’Ucraina. Mosca, in serata, ha fatto decollare i Mig, mentre è di almeno 6 morti e 30 feriti il bilancio del massiccio raid con missili e droni l'altra notte su Kiev. Nel video Zarichnyi, Sumy Vai su X

Inferno su Kiev. Continua a salire il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo scagliato nelle ultime ore. Civili nel mirino anche negli ordigni sul mercato di Odessa. #TG2000 #Ucraina #Kiev #14novembre #TV2000 #Crosetto #Salvini - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, pesante attacco russo: lanciate decine di missili. Si alzano i caccia polacchi - È in corso un pesante attacco russo sull’Ucraina, con decine di missili – tra ipersonici, Cruise e balistici – lanciati dai bombardieri, da terra e dalle navi. Come scrive ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, attacco russo su Kharkiv nella notte: almeno 32 feriti - il bilancio di un attacco notturno delle forze armate russe sulla città di Kharkiv, nel nord dell'Ucraina. Lo riporta tg24.sky.it

Novorossiysk (Russia), il porto petrolifero dal satellite prima e dopo l'attacco ucraino - Il tour europeo di Volodymyr Zelensky continua a dare frutti per Kiev, che deve fare fronte ad una della fasi più critiche dell'invasione russa. Da lastampa.it