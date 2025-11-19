Ucraina massicci raid russi Allarme in Polonia | caccia in volo Voci di un piano di pace Usa- Russia

La notte tra il 18 e il 19 novembre 2025 è stata segnata da una nuova, intensa escalation nel conflitto russo-ucraino. Mosca afferma di aver intercettato tutti i missili Atacms lanciati da Kiev contro Voronezh, denunciando danni limitati a edifici civili. Nel frattempo, la Russia sostiene di aver abbattuto 65 droni ucraini in diverse regioni, mentre l’aviazione polacca ha fatto decollare i caccia in via preventiva. Kharkiv è stata colpita da un pesante raid di droni con decine di feriti, mentre Axios rivela l’esistenza di un presunto piano Usa-Russia per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, massicci raid russi. Allarme in Polonia: caccia in volo. Voci di un piano di pace Usa- Russia

