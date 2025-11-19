Ucraina l' inferno su Ternopil al confine con la Polonia | 25 morti tre bambini Il raid russo con missili e droni i jet Nato in volo

È ancora buio quando tra il 18 e il 19 novembre le forze russe sferrano un violento attacco aereo a Leopoli, Ivano-Frankivsk e Ternopil, le tre regioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, l'inferno su Ternopil (al confine con la Polonia): 25 morti, tre bambini. Il raid russo con missili e droni, i jet Nato in volo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inferno su Kiev. Continua a salire il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo scagliato nelle ultime ore. Civili nel mirino anche negli ordigni sul mercato di Odessa. #TG2000 #Ucraina #Kiev #14novembre #TV2000 #Crosetto #Salvini - facebook.com Vai su Facebook

L’esercito russo scatena l’inferno sull’Ucraina ed in particolare sulla capitale Kiev. Nella notte “scaricati” oltre 400 tra droni e missili: Zelensky si appella agli alleati occidentali Vai su X

Ucraina, l'inferno su Ternopil (al confine con la Polonia): 25 morti, tre bambini. Il raid russo con missili e droni, i jet Nato in volo - È ancora buio quando tra il 18 e il 19 novembre le forze russe sferrano un violento attacco aereo a Leopoli, Ivano- Come scrive ilmessaggero.it

Attacco russo sull'Ucraina, Romania alza i jet. Kiev, 25 vittime a Ternopil, tre i bambini - Zelensky ad Ankara per incontrare Erdogan, Witkoff non ci sarà (ANSA ... ansa.it scrive

Dieci persone sono state uccise da un attacco russo a Ternopil, in Ucraina - La Russia ha fatto un grosso attacco contro diverse regioni dell’Ucraina: dieci persone sono state uccise e decine sono state ferite a Ternopil, nell’ovest del paese, dove sono stati colpiti due gross ... Scrive ilpost.it