Ucraina l' inferno su Ternopil al confine con la Polonia | 25 morti tre bambini Il raid russo con missili e droni i jet Nato in volo

Ilmessaggero.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora buio quando tra il 18 e il 19 novembre le forze russe sferrano un violento attacco aereo a Leopoli, Ivano-Frankivsk e Ternopil, le tre regioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ucraina l inferno su ternopil al confine con la polonia 25 morti tre bambini il raid russo con missili e droni i jet nato in volo

© Ilmessaggero.it - Ucraina, l'inferno su Ternopil (al confine con la Polonia): 25 morti, tre bambini. Il raid russo con missili e droni, i jet Nato in volo

Altri contenuti sullo stesso argomento

ucraina inferno ternopil confineUcraina, l'inferno su Ternopil (al confine con la Polonia): 25 morti, tre bambini. Il raid russo con missili e droni, i jet Nato in volo - È ancora buio quando tra il 18 e il 19 novembre le forze russe sferrano un violento attacco aereo a Leopoli, Ivano- Come scrive ilmessaggero.it

ucraina inferno ternopil confineAttacco russo sull'Ucraina, Romania alza i jet. Kiev, 25 vittime a Ternopil, tre i bambini - Zelensky ad Ankara per incontrare Erdogan, Witkoff non ci sarà (ANSA ... ansa.it scrive

ucraina inferno ternopil confineDieci persone sono state uccise da un attacco russo a Ternopil, in Ucraina - La Russia ha fatto un grosso attacco contro diverse regioni dell’Ucraina: dieci persone sono state uccise e decine sono state ferite a Ternopil, nell’ovest del paese, dove sono stati colpiti due gross ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Inferno Ternopil Confine