Ucraina inferno di bombe e incendi a Leopoli uccide 9 persone | oggi Zelensky a colloquio con Erdogan
Intanto, arriva da Axios una nuova indiscrezione sui colloqui tra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. Secondo quanto si apprende, sembra che Donald Trump abbia collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Inferno su Kiev. Continua a salire il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo scagliato nelle ultime ore. Civili nel mirino anche negli ordigni sul mercato di Odessa. #TG2000 #Ucraina #Kiev #14novembre #TV2000 #Crosetto #Salvini - facebook.com Vai su Facebook
L’esercito russo scatena l’inferno sull’Ucraina ed in particolare sulla capitale Kiev. Nella notte “scaricati” oltre 400 tra droni e missili: Zelensky si appella agli alleati occidentali Vai su X
Inferno di bombe russe su Kiev. La vendetta ucraina sul petrolio - Dopo gli attacchi sulle città, i raid dei droni di Zelensky sul porto di Novorossiysk: cruciale per l'export del greggio ... Si legge su msn.com
Russia, droni ucraini colpiscono un impianto di petrolio: vasto incendio a Novorossijsk - Mosca lancia centinaia di droni e missili sui civili, Kiev colpisce raffinerie di petrolio, anche stanotte. Lo riporta lastampa.it
Guerra Ucraina, inferno di bombe su Kiev: 19 morti, colpita la sede Ue. Uccisi 4 bimbi - Ogni volta che i russi bombardano case e palazzi, raccontano sempre la stessa versione: «Abbiamo colpito obiettivi militari». Scrive ilmessaggero.it