Ucraina il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l' esercito | Trump a Putin | Fammi risolvere la tua cavolo di guerra

Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti. La Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Trump a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra"

Guerra Ucraina, il piano Trump per la pace: i 28 punti. «Usa pronti a riconoscere Crimea e Donbass russi» - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta msn.com

Ucraina, nella notte attacchi su Kharkiv, nove morti solo a ovest. Nuovo piano Usa-Russia per la pace - In giornata a Kiev una delegazione del Pentagono per coordinare gli sforzi di pace ... Come scrive editorialedomani.it

'Piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca esercito' - Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l' Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di K ... Lo riporta quotidiano.net