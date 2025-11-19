Ucraina il piano top secret di Trump

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina attacco con droni e missili russi. Decine di vittime mentre Donald Trump starebbe preparando un piano di pace top secret. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina il piano top secret di trump

© Tv2000.it - Ucraina, il piano top secret di Trump

Scopri altri approfondimenti

ucraina piano top secretPiano top secret tra Usa e Russia: ecco i 28 punti per far finire la guerra in Ucraina - Un piano americano negoziato lontano dai riflettori con emissari del Cremlino, apre uno spiraglio inaspettato. Scrive msn.com

Guerra, sacrificare l'Ucraina per sconfiggere la Cina. Il piano (non così) top secret di Trump - L’obiettivo di Donald Trump sembra chiaro: le sue azioni, tra dichiarazioni bellicose e telefonate improvvise con Vladimir Putin, vanno ... Segnala affaritaliani.it

Per le armi all’Ucraina i costi (miliardari) restano top secret - Anche perché esistono costi “nascosti” non evidenziati e che, secondo una stima a cura dell’Osservatorio sulle ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Piano Top Secret