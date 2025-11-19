Ucraina il piano top secret di Trump
In Ucraina attacco con droni e missili russi. Decine di vittime mentre Donald Trump starebbe preparando un piano di pace top secret. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Trump lavora alla sconfitta ucraina. Spunta il piano Usa: "Kiev ceda territorio e riduca l'esercito" Vai su X
Il Sole 24 ORE. . ? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-media-trump-e-russia-lavoro-piano-pace-28-punti-AHhAAhpD #Ucraina #guerra #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Piano top secret tra Usa e Russia: ecco i 28 punti per far finire la guerra in Ucraina - Un piano americano negoziato lontano dai riflettori con emissari del Cremlino, apre uno spiraglio inaspettato. Scrive msn.com
Guerra, sacrificare l'Ucraina per sconfiggere la Cina. Il piano (non così) top secret di Trump - L’obiettivo di Donald Trump sembra chiaro: le sue azioni, tra dichiarazioni bellicose e telefonate improvvise con Vladimir Putin, vanno ... Segnala affaritaliani.it
Per le armi all’Ucraina i costi (miliardari) restano top secret - Anche perché esistono costi “nascosti” non evidenziati e che, secondo una stima a cura dell’Osservatorio sulle ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it