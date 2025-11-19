Ucraina il piano segreto di Usa e Russia | Colloqui su 28 punti per far finire la guerra | Nuovi attacchi nella notte almeno 16 morti 

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scoop di Axios, confermato dal Wall Street Journal: incontri segreti (tra cui uno a Miami) tra il mediatore di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. Intanto sul campo gli attacchi di Mosca, devastanti, proseguono. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ucraina il piano segreto di usa e russia colloqui su 28 punti per far finire la guerra nuovi attacchi nella notte almeno 16 morti160

© Xml2.corriere.it - Ucraina, il piano segreto di Usa e Russia: "Colloqui su 28 punti per far finire la guerra" | Nuovi attacchi nella notte, almeno 16 morti 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina piano segreto usaUcraina, il piano segreto di Usa e Russia: "Colloqui su 28 punti per far finire la guerra" | Nuovi attacchi nella notte, almeno 10 morti - Lo scoop di Axios, confermato dal Wall Street Journal: incontri segreti (tra cui uno a Miami) tra il mediatore di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. Come scrive msn.com

ucraina piano segreto usa'Piano segreto Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina' - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Scrive ansa.it

ucraina piano segreto usaGuerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Piano Segreto Usa