Ucraina il piano segreto di Usa e Russia | Colloqui su 28 punti | Nave spia russa vicino ad acque inglesi | allertata la Royal Navy

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacchi russi nella notte: almeno 16 vittime. Lo scoop di Axios, confermato dal Wall Street Journal: incontri segreti (tra cui uno a Miami) tra il mediatore di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

