Ucraina il piano segreto di Usa e Russia | Colloqui su 28 punti | Nave spia russa vicino ad acque inglesi | allertata la Royal Navy
Attacchi russi nella notte: almeno 16 vittime. Lo scoop di Axios, confermato dal Wall Street Journal: incontri segreti (tra cui uno a Miami) tra il mediatore di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
L'amministrazione #Trump starebbe collaborando segretamente con la Russia per un piano per porre fine al conflitto con l'#Ucraina. Lo rivela il sito web Usa #Axios, citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano, in 28 punti, si ispirerebbe a quello per il - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra? Ultime news di oggi Vai su X
Ucraina, il piano segreto di Usa e Russia: "Colloqui su 28 punti per far finire la guerra" | Nuovi attacchi nella notte, almeno 10 morti - Lo scoop di Axios, confermato dal Wall Street Journal: incontri segreti (tra cui uno a Miami) tra il mediatore di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. Scrive msn.com
Guerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Usa e Russia lavorano a un piano di pace in 28 punti: cosa prevede ... Secondo tg24.sky.it
'Piano segreto Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina' - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Riporta ansa.it