Come un avvoltoio che scende a cerchi concentrici sulla preda, il “caso Mindich” e lo sprofondo di corruzione che esso ha rivelato si avvicina sempre più al presidente Volodymyr Zelensky. L’ultima novità è stata rivelata dal deputato Oleksiy Goncharenko (nel 2019 eletto come indipendente, mentre nel 2014 era stato eletto nel Blocco Poroshenko) e dal giornalista Volodymyr Boiko (in passato deputato di Batkivshchyna, il partito di Julija Tymoshenko ): un documento della NABU (l’Agenzia nazionale anti-corruzione ucraina) in cui si dice che “non più tardi del gennaio-febbraio 2025, Timur Mindich, approfittando della situazione creatasi in Ucraina con la legge marziale, della sua amicizia con il presidente Zelensky V. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina e corruzione: Zelensky non convince più la sua gente, lo salvano (per ora) l’Europa e la guerra

