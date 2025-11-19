Ucraina dopo Gaza Trump cerca il bis | Usa e Russia studiano un piano di pace segreto
Dopo aver riscosso l’approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al suo piano per Gaza, Donald Trump rilancia e cerca di raddoppiare proponendo una base d’accordo Made in Usa per la fine della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito ad Axios da funzionari statunitensi e russi, l’amministrazione di Washington sta lavorando segretamente insieme agli omologhi di Mosca a un nuovo documento in 28 punti per mettere fine al conflitto iniziato con l’invasione russa del 24 febbraio 2022. Questa nuova road map verso la pace, discussa dall’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e dal suo omologo russo Kirill Dmitriev, dovrà comunque essere sottoposta alla valutazione di Kiev e dei Paesi europei, coinvolti in gradi diversi nella struttura del documento suddiviso in quattro macroaree: pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, sicurezza in Europa e future relazioni degli Stati Uniti con Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
