Ucraina bombardamenti russi su Ternopil e Kharkiv | morti e feriti

Nuova notte di pesanti raid russi sull’Ucraina. Nove persone sono morte nell’attacco a Ternopil nella parte occidentale del Paese mentre sono 46 i feriti nei massicci bombardamenti sulla regione di Kharkiv. L’esercito russo in poche ore ha utilizzato per i raid 476 droni e 48 missili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

