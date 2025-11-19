Ucraina attacchi russi su Ternopil | almeno 19 morti e decine di feriti | Gran Bretagna | Nave spia russa vicina alle nostre acque

Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. Media: "Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra". Il Cremlino frena: "Nessuna novità sui negoziati con Washington". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacchi russi su Ternopil: almeno 19 morti e decine di feriti | Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque"

#Ucraina | La Francia condanna con la massima fermezza i massicci attacchi condotti nella notte tra il 13 e il 14 novembre dalla Russia, che hanno colpito principalmente la capitale ucraina, Kiev. ? Vai su X

Non solo l'Ucraina e il Medio Oriente, si parlerà anche di attacchi ibridi cinesi e russi - facebook.com Vai su Facebook

Attacco russo su Ternopil, 9 morti nella città Ucraina - Nelle immagini i servizi di emergenza ucraini intervengono a Ternopil per spegnere le fiamme in un palazzo dopo un attacco russo che ha causato la morte di 9 persone. Lo riporta ilmessaggero.it

Dieci persone sono state uccise da un attacco russo a Ternopil, in Ucraina - La Russia ha fatto un grosso attacco contro diverse regioni dell’Ucraina: dieci persone sono state uccise e decine sono state ferite a Ternopil, nell’ovest del paese, dove sono stati colpiti due gross ... Segnala ilpost.it

Ucraina, bombardamenti russi su Ternopil e Kharkiv: morti e feriti - Ucraina citando la polizia, causati dagli attacchi russi che hanno colpito due grattacieli resid ... Scrive video.corriere.it