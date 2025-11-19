Ucraina 16 morti e 64 feriti in raid russo su Tenopil

Si è aggravato il bilancio delle vittime del massiccio raid russo di droni e missili su Ternopil. Finora, si contano 16 morti e 64 feriti, riporta Rbc-Ucraina citando la polizia. Gli attacchi russi hanno colpito due grattacieli residenziali, causando incendi estesi e distruzione. IL raid ha danneggiato anche infrastrutture industriali e critiche. Molinari: sì ad aiuti ma Zelensky chiarisca su corruzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ucraina, 16 morti e 64 feriti in raid russo su Tenopil

Altre letture consigliate

Nuovo violento attacco russo sull'Ucraina nella notte. Dodici i morti nell'ovest del Paese. La Polonia ha chiuso gli aeroporti di Rzeszow e Lublino mentre i raid colpivano le città di Leopoli e Ternopil. Per salvaguardare il proprio spazio aereo, Varsavia ha fatto - facebook.com Vai su Facebook

Massiccio attacco russo sull’ #Ucraina. Lanciate decine di missili: ci sono morti e feriti. #Romania e #Polonia fanno decollare i caccia per proteggere i confini dai droni. Chiusi gli aeroporti. #Kiev colpisce strutture militari russe con missili tattici Atacms. Gli aggio Vai su X

Ucraina, bombardamenti russi su Ternopil e Kharkiv: morti e feriti - Ucraina citando la polizia, causati dagli attacchi russi che hanno colpito due grattacieli resid ... Scrive video.corriere.it

Ucraina, 16 morti e 64 feriti in raid russo su Tenopil - Gli attacchi russi hanno colpito due grattacieli residenziali, causando incendi estesi e distruzione. Lo riporta gazzettadelsud.it

Ucraina, 2.000 soldati nordocoreani morti: i suicidi sul campo e gli scudi umani, la verità in un documentario - 000 soldati nordcoreani» siano morti combattendo sul fronte ucraino a sostegno delle truppe russe nella guerra contro Kiev. Secondo ilmessaggero.it