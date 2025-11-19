Uccide la sorella a coltellate e chiama il 112: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l’uomo a contattare il numero unico d’emergenza dicendo di aver ucciso la sorella accoltellandola. I carabinieri della compagnia di Nola sono giunti sul posto con i soccorritori. L’omicidio è avvenuto in via San Paolo Bel Sito 150. Indagini in corso. La vittima si chiama Noemi Riccardi, 23 anni. Il fratello si chiama Vincenzo Riccardi, 25 anni. Accertamenti in corso. Carabinieri coordinati dal pm di turno della procura di Nola che è sul posto. L’autore dell’omicidio è rimasto in casa, visibilmente sotto shock, e ha dichiarato subito di essere lui l’assassino, spiegando di aver agito in preda a un “raptus di follia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uccide la sorella e poi videochiama la mamma, Noemi Riccardi aveva 23 anni