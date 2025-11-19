Uccide la sorella e mostra il suo corpo in videochiamata alla mamma

A San Paolo Bel Sito c'è una cappa di dolore e incredulità. Nessuno riesce a farsi una ragione di quanto accaduto intorno alle 15.15 al quinto piano del condominio Palazzo Cassese, nella strada che porta il medesimo nome del piccolo comune metropolitano.L'omicidioVincenzo Riccardi 25 anni, reo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

