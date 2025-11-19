Uccide la sorella a Nola chi sono la vittima 23enne Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo 25enne

Tragedia questo pomeriggio a Nola, in via San Paolo Belsito. Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. I carabinieri, recatisi sul posto, hanno trovato una donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Uccide la sorella a Nola, chi sono la vittima 23enne Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo 25enne

