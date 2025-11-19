AGI - Ennesimo omicidio nel Napoletano. Un uomo di San Paolo Bel Sito ha contattato intorno alle 15.15 il 112, raccontando di aver ucciso la sorella a coltellate. I carabinieri della compagnia di Nola sono andati, assieme al personale del 118, in via San Paolo Bel Sito al civico 150 (comune e via hanno lo stesso nome), a Palazzo Cassese, al quinto piano. La donna è stata trovata morta e l'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. La vittima si chiamava Noemi Riccardi e aveva 23 anni. Il fratello Vincenzo ha 25 anni: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Avrebbe ucciso in un momento a un raptus. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide la sorella a coltellate e mostra il cadavere alla madre in videochiamata